Giảm án tù sai quy định cho Phan Sào Nam: Kỷ luật cựu Cục trưởng C10, Bộ Công an

Trong hai ngày 19 và 20/4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 14.

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách Trung tướng Hồ Thanh Đình, nguyên Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10), Bộ Công an.