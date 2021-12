Giải vô địch Cầu lông đồng đội Quốc gia Cup Li-Ning 2021 - giải đấu bất ngờ với nhiều điều "lần đầu tiên"

Your browser does not support the audio element.

Sau một thời gian tạm hoãn do dịch bệnh, giải đấu là "mồi châm" cho tinh thần thể thao bùng cháy để các VĐV và các đội tuyển thi đấu hết mình chuẩn bị khởi động cho các giải đấu quốc tế sắp tới và đặc biệt là Seagame 31 được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 5 năm 2022.

Điều đặc biệt của giải năm nay chính là năm đầu tiên giải đấu chính thức được đổi tên thành Giải Vô địch Cầu lông Đồng đội Quốc gia. Như thường lệ, thương hiệu thời trang thể thao Li-Ning vẫn đồng hành cùng giải đấu với tư cách là nhà tài trợ chính. Với những sản phẩm thời trang và dụng cụ chất lượng, từ lâu, Li-Ning đã trở thành cái tên quen thuộc, uy tín với người yêu cầu lông nói riêng và với người yêu thể thao nói chung.