Giải U21 Quốc gia 2023: Chủ nhà Sông Lam Nghệ An bất ngờ thua Kon Tum

Sự xuất hiện của Hồ Văn Cường không thể giúp U21 Sông Lam Nghệ An thắng trận. Ảnh: Xuân Thuỷ

Ở trận đấu cùng ngày của bảng C, U21 Long An cũng giành chiến thắng tối thiểu trước U21 Đắk Lắk. Với kết quả này, sau lượt trận đầu tiên, U21 Kon Tum và U21 Long An cùng dẫn đầu bảng C với 3 điểm.

Ở những trận đấu còn lại trong ngày 19.9, U21 Hà Nội có chiến thắng 1-0 trước TPHCM, Trong khi đó, U21 Đà Nẵng cũng nhẹ nhàng đánh bại U21 Khánh Hoà 2-0.