Giải U15 Quốc gia 2023: PVF, Sông Lam Nghệ An đoạt ngôi đầu

Ở trận đấu muộn của bảng C, Sông Lam Nghệ An sớm chứng minh được sức mạnh của mình. Phút thứ 9, hậu vệ và thủ môn Khánh Hoà không tốt, Lê Tấn Dũng băng vào đánh đầu mở tỉ số trận đấu cho Sông Lam Nghệ An. Sang hiệp 2, đội bóng xứ Nghệ ghi thêm 1 bàn thắng do công của Nhật Sang và kết thúc trận đấu với chiến thắng 2-0 trước Khánh Hoà.

Trận U15 Sông Lam Nghệ An - U15 Khánh Hoà. Ảnh: VFF