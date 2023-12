Giải rượu bằng nước chanh pha mật ong có khiến nồng độ cồn về 0 nhanh?

Sự chênh lệch về tửu lượng là do mỗi người có tốc độ chuyển hóa cồn (ethanol) khác nhau. Điều này phụ thuộc vào các loại enzyme như ADH và chất chống oxy hóa glutathione do gan tiết ra. Khi lượng bia rượu bạn uống vào vượt quá ngưỡng chuyển hóa của gan, cơ thể bạn sẽ bị say.

Nước chanh pha với mật ong, sả gừng, nước cam đều có chứa nhiều loại vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa, thúc đẩy quá trình chuyển hóa bia rượu tại gan diễn ra nhanh hơn. Từ đó, giúp bạn giảm cảm giác say, giảm các triệu chứng khó chịu trên cơ thể.