Giải quyết mâu thuẫn bằng dao, một người tử vong

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Huỳnh Trí Thành (SN 1979, trú tại phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) và Huỳnh Tiến Đạt (SN 2005, con trai Thành) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người".

Thông tin ban đầu, giữa Đạt và Nguyễn Phúc Huy (SN 2002, trú tại phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên) xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook từ trước.

Khoảng 20h ngày 25/8, khi trong người có rượu, Đạt hay tin bạn gái xảy ra mâu thuẫn với bạn gái của Huy trên mạng xã hội, nên Đạt nhắn tin rủ Huy chém nhau tay đôi, Huy đồng ý.