Giải pháp nào cho vấn nạn câu view, quảng cáo xấu, độc

Câu view bất chấp: cần quyết liệt xử lý

Cuối năm 2020 2020, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an về việc xử lý tình trạng mạng xã hội tràn lan video có nội dung nhảm nhí, giật gân nhằm kiếm tiền. Văn bản nêu rõ: "Trên mạng xã hội tràn lan những video có nội dung nhảm nhí, giật gân, nhằm mục đích lôi kéo càng nhiều lượt xem càng kiếm được nhiều tiền. Đáng ngại là những video nhảm nhí này đã thu hút hàng triệu người, ảnh hưởng đến nhận thức, lối sống, thậm chí cả nhân cách của trẻ em, phần nào kéo văn hóa nghe - xem của xã hội đi xuống. Thế nhưng vì nhiều lý do, những nội dung này vẫn xuất hiện tràn lan, khó kiểm soát". Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an chỉ đạo phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xử lý vấn đề trên.

Thực tế cho thấy, thời gian gần đây nhiều người đã tự dàn dựng, quay các video clip sau đó đăng tải lên kênh YouTube hay mạng xã hội Facbook cá nhân của mình nhằm mục đích câu view (thu hút người xem), câu like (tăng số lượng người tương tác trên tài khoản mạng xã hội). Qua đó, kiếm tiền, thậm chí nhiều tiền thông qua việc quảng cáo. Đáng nói, rất nhiều video phản cảm, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam hoặc tuyên truyền những thói hư, tật xấu đối với giới trẻ, kể cả trẻ em.

Theo quy định tại Điều 101 Nghị định 15/2020NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ thì hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện việc cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc… bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng.