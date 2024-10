Giải pháp giúp Khánh Hòa đưa chuyển đổi số gần với người dân

Hàng chục gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp chuyển đổi số, tại Ngày hội công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2024 ở TP Nha Trang, để người dân trải nghiệm. UBND tỉnh Khánh Hòa giới thiệu hai ứng dụng liên quan chuyển đổi số. Ảnh: Xuân Ngọc Ngày hội công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2024 khai mạc sáng nay (ngày 4/10) tại Quảng trường 2-4, TP Nha Trang, do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, nhằm hưởng ứng Ngày chuyển đổi số Quốc gia 10/10. Tại đây, hơn 50 gian hàng giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp chuyển đổi số, đặc biệt là các dịch vụ chuyển đổi số của UBND tỉnh, các sở, ban ngành… Ở những gian hàng này, người dân có thể tham gia trải nghiệm các ứng dụng, tiện ích chuyển đổi số, phục vụ thiết thực cho cuộc sống, như dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử (VNeID), thuế điện tử, thanh toán trực tuyến, ứng dụng ngân hàng… Đến đây, mọi người được hỗ trợ, hướng dẫn cài đặt các ứng dụng số phục vụ tương tác giữa chính quyền với người dân, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến. Công an tỉnh Khánh Hòa giới thiệu sản phẩm đưa tới Ngày hội công nghệ số. Ảnh: Xuân Ngọc Chẳng hạn, Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa giới thiệu các nền tảng đào tạo giáo dục, dạy học trực tuyến, hay ứng dụng Al trong đào tạo, giảng dạy hoặc là ứng dụng đóng tiền học phí qua phần mềm. Cạnh đó, nhiều đơn vị khác cũng trưng bày những sản phẩm ứng dụng công nghệ vào thực tiễn, hoạt động kinh doanh. Trong đó, Công ty Yến sào Khánh Hòa giới thiệu “Hệ thống quản lý và điều khiển nhà yến thông minh”. Đây là hệ thống giúp nhận dạng, đếm chim yến trong nhà và giúp điều khiển nhiệt độ, độ ẩm, giám sát nhà yến từ xa. Ứng dụng còn có phần mềm hỗ trợ, bảo vệ an toàn nhà yến với chức năng điều khiển từ xa thông qua thiết bị di động. Từ đó, giúp người nuôi đưa ra các giải pháp để vận hành, khai thác tổ yến hiệu quả. Các gian hàng trong triển lãm giúp người dân hiểu rõ hơn về các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp chuyển đổi số. Ảnh: Xuân Ngoc Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND Khánh Hòa đánh giá, đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu những bước tiến mới trong chuyển số của địa phương. Các gian hàng trong triển lãm không chỉ doanh nghiệp tham gia mà có sự góp mặt của các cơ quan nhà nước để giới thiệu, hướng dẫn các dịch vụ công trực tuyến, định danh… “Các gian hàng hôm nay sẽ giúp người dân hiểu rõ hơn về những dịch vụ công trực tuyến đang được triển khai nhằm mang lại tiện ích và sự thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp”, ông Tuân nói. Khánh Hòa giới thiệu 2 ứng dụng chuyển đối số Ông Phạm Quốc Hoàn, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Khánh Hòa cho biết, điểm đặc biệt của ngày hội công nghệ số năm nay là các cơ quan nhà nước đã tham gia vào triển lãm gian hàng ứng dụng chuyển đổi số. Một số đơn vị giới thiệu dịch vụ công trực tuyến, định danh và xác thực điện tử VNeID, thuế điện tử tới người dân và doanh nghiệp. Tương tự, các ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ số cũng tham gia trưng bày những sản phẩm, giải pháp và dịch vụ công nghệ số, dịch vụ Internet, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt… Theo ông Hoàn, các sự kiện của lễ hội chuyển đổi số lần này với nhiều hoạt động giao lưu, sự kiện, triển lãm… được tổ chức trong không gian mở và được chuyển tải trên nhiều nền tảng số. “Từ đó, người dân thuận tiện trong việc tham gia, theo dõi, góp phần lan tỏa tinh thần, nâng cao nhận thức của cộng đồng về chuyển đổi số”, ông Hoàn chia sẻ. Trong sự kiện này, UBND tỉnh Khánh Hòa giới thiệu hai ứng dụng liên quan chuyển đổi số đang triển khai: Hệ thống giám sát, điều hành thông minh IoC và Hệ thống ứng dụng công dân số Khánh Hòa. Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tham quan gian hàng, trải nghiệm thuế điện tử. Ảnh: Xuân Ngọc Ngoài hoạt động này, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức nhiều sự kiện khác nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 2024, trong đó có chương trình diễn đàn chính sách “Chuyển đổi số - bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa”; Hội thảo “Sáng tạo ứng dụng số trong nông nghiệp” nhằm tìm các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp.