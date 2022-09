Giải pháp điều trị dứt điểm tình trạng viêm nhiễm phụ khoa tái phát khi mang thai

Các loại viêm âm đạo là gì?

Viêm âm đạo có nhiều loại, biểu hiện lâm sàng của các bệnh viêm âm đạo khác nhau. Dịch tiết bất thường là biểu hiện chính của bệnh viêm âm đạo và là cơ sở quan trọng để phán đoán loại bệnh viêm âm đạo. Nhưng cần lưu ý rằng dịch tiết màu vàng, hơi có mùi hôi có thể là bình thường, nhưng nếu nó kèm theo các triệu chứng khó chịu nhẹ như ngứa, đau, rát hoặc kích ứng rõ ràng, ban đỏ, xói mòn cục bộ, cổ tử cung hoặc khi âm đạo dễ chảy máu, đó có thể là triệu chứng của bệnh viêm âm đạo.

Các loại viêm âm đạo chủ yếu là viêm âm đạo do nấm, vi khuẩn, do trichomonas, viêm âm đạo do tuổi già… Dưới đây là các triệu chứng lâm sàng của các loại viêm âm đạo, chị em có thể hiểu sơ qua.

Đặc biệt, trong thời kỳ mang thai, chị em dễ bị mắc các bệnh phụ khoa hơn, xuất phất từ những nguyên nhân sau:

Nguyên nhân gây viêm âm đạo khi mang thai

Như chúng ta đã biết, trong âm đạo có rất nhiều loại vi khuẩn, trong đó Lactobacillus là vi khuẩn chiếm ưu thế chính, cũng chính là Lactobacillus có thể duy trì môi trường axit trong âm đạo, ức chế sự sinh sản của vi khuẩn gây bệnh ưa kiềm yếu, duy trì sức khỏe của âm đạo.