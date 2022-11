‘Giải pháp an ninh mạng truyền thống không còn phù hợp với thời chuyển đổi số’

Trao đổi tại hội thảo “Xây dựng môi trường mạng an toàn cho tổ chức, doanh nghiệp” trong khuôn khổ sự kiện Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2022, Thiếu tướng Tống Viết Trung, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh 86 khẳng định: “An toàn, an ninh mạng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, lâu dài nhằm khởi tạo và duy trì môi trường mạng an toàn, lành mạnh, tin cậy cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và mỗi người dân. Đầu tư cho an toàn, an ninh mạng là đầu tư cho phát triển bền vững và tạo ra giá trị”.

Hội thảo - Triển lãm Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2022 vừa được VNISA chủ trì tổ chức ngày 24/11.

Theo ông Tống Viết Trung, ứng dụng CNTT hướng tới chuyển đổi số đã được triển khai sâu rộng trong hoạt động của cơ quan nhà nước cũng như các doanh nghiệp và toàn xã hội, là công cụ hỗ trợ hữu hiệu công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao năng lực, hiệu quả, giảm chi phí, tăng năng suất lao động.