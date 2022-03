Giải Oscar 2022: Những giải thưởng đầu tiên đã có chủ

Cụ thể, giải ''Trang điểm và làm tóc'' thuộc về đoàn làm phim ''The Eyes of Tammy Faye'', trong khi giải ''Phim ngắn có người đóng xuất sắc nhất'' thuộc về ''The Long Goodbye'', ''Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất'' được trao cho ''The Windshield Wiper'' và ''Phim tài liệu xuất sắc nhất'' xướng tên ''The Queen of Basketball''.

Đoàn làm phim ''Dune'' được vinh danh ở nhiều giải thưởng phụ, bao gồm: ''Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất'' (dành cho Zsuzsanna Sipos và Patrice Vermette); ''Dựng phim xuất sắc nhất'' (Joe Walker); ''Âm thanh xuất sắc nhất'' và ''Nhạc phim gốc hay nhất'' (nhà soạn nhạc Hans Zimmer)./.

Thanh Phương (TTXVN/Vietnam+)