Giải ngán Tết: Cua Cà Mau tăng giá kỷ lục, bộ chân cua hoàng đế giá 3 triệu

Những ngày này, trên các khu vườn hoa tại Đà Lạt và vùng phụ cận cực kỳ nhộn nhịp và vui vẻ vì được mùa, được giá, thậm chí cháy hàng. Zing phản ánh, sau rằm tháng Chạp, giá hoa cúc cắt cành bắt đầu tăng cao. Giá hoa cúc cành ngày 26/1 lên 43.000 đồng/bó 10 cành, hoa cúc chùm cũng 30.000 đồng/bó 5 cành. Mức giá này cao gấp đôi so với vụ hoa Tết năm 2021.

Trái với niềm vui của người trồng hoa, nhiều nhà vườn trồng rau tại Đà Lạt và cả tỉnh Lâm Đồng lại buồn bã vì rau ế ẩm, giảm giá mạnh dù Tết cận kề. Từ 24/1, giá nhiều loại rau củ tại Lâm Đồng “quay đầu” giảm mạnh. Cụ thể, củ dền giảm từ 5.000 đồng/kg xuống còn 3.000 đồng/kg; cà chua và đậu leo cũng giảm 3.000 đồng/kg, xuống 9.000 đồng/kg; cà chua giảm 20.000 đồng/kg; hành tây Đà Lạt giảm 5.000 đồng/kg, còn 13.000 đồng/kg...

Giá chuối xanh tăng vọt

Sát Tết Nguyên đán, giá chuối xanh tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường. Chị Minh (Láng Hạ, Hà Nội) cho biết: "Trước Tết một tuần, chuối tiêu xanh chỉ khoảng 10.000-15.000 đồng/kg nhưng giờ thì lên 20.000 đồng/kg. Những nải to, đẹp, có số quả lẻ cũng hơn lên tới hơn trăm nghìn, dịp tết đến ít cũng phải dùng đến 3 nải chuối do đó, tính riêng tiền chuối đã lên tới gần nửa triệu đồng".

Giá chuối xanh tăng vọt dịp cận Tết nguyên đán (Ảnh: Nhịp sống kinh tế)

Cùng với chuối xanh, bưởi là mặt hàng được bày bán nhiều, giá bán dao động từ 50.000-60.000 đồng/quả; cau có giá 20.000 đồng/quả; dưa hấu có giá 20.000-25.000 đồng/kg; phật thủ loại đẹp, nhiều tay có giá từ 120.000 đồng trở lên...

Giá bia tăng, sức mua yếu

Sức mua các loại rượu bia, nước giải khát cận tết năm nay ở thị trường TP.HCM yếu hơn hẳn mọi năm nhưng giá lại tăng từ 10 - 20%. Theo Phụ Nữ TP.HCM, tại các đại lý, kể từ tháng 10/2021, bia Tiger tăng giá so với trước khi bùng phát đợt dịch thứ tư, từ 330.000 đồng/thùng lên 350.000 đồng/thùng.