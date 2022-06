Giải mã U23 Hàn Quốc: Thử thách cực đại với U23 Việt Nam

Một trong những điểm nhấn, ít nhất là trong trận ra quân với Malaysia, nằm ở vai trò của Lee Sang Min. Một trung vệ mới được phát hiện của U23 Hàn Quốc nhưng rất giỏi về khâu triển khai bóng từ sau.



Lee Sang Min thực hiện 86 đường chuyền trong trận thắng U23 Malaysia, nhiều hơn bất kỳ ai. Chỉ 5 trong số này là những đường chuyền về, còn lại đều khởi nguồn cho các tình huống tấn công của U23 Hàn Quốc.



Sức mạnh cánh phải



Trận ra quân của U23 Việt Nam, hòa 2-2 với U23 Thái Lan, mang đậm dấu ấn của Phan Tuấn Tài. Anh có những pha tấn công sắc bén bên cánh trái và lập kỷ lục ghi bàn nhanh nhất U23 châu Á.



Nhiệm vụ của Phan Tuấn Tài khó khăn hơn rất nhiều khi U23 Việt Nam bước vào cuộc thư hùng với U23 Hàn Quốc.



Những tình huống tấn công của U23 Hàn Quốc chủ yếu diễn ra bên cánh phải, nơi Eom Ji Sung và Kim Tae Hwan hoạt động rất ăn ý.



Trong trận thắng U23 Malaysia, 44,3% các đường tấn công của U23 Hàn Quốc đến từ cánh phải. Khi Eom Ji Sung bó vào trung lộ, Kim Tae Hwan di chuyển lên cao để trở thành một cầu thủ tấn công.

Kim Tae Hwan, ngòi nổ cánh phải của U23 Hàn Quốc

Có thể nói, Kim Tae Hwan là một "Dani Alves mới" trong lối đá mang phong cách tiki-taka. Anh trực tiếp ghi 1 bàn vào lưới U23 Malaysia, cùng với 1 đường chuyền thành bàn.



Ở hàng tiền vệ U23 Hàn Quốc, khi vận hành 4-1-4-1 hay 4-3-3, Lee Kang In luôn lệch sang phải. Từ đó, ngôi sao của Mallorca cùng Kim Tae Hwan và Eom Ji Sung trở thành tam giác với những pha bật tường linh hoạt.



Phan Tuấn Tài cùng Nhâm Mạnh Dũng phải tập trung khi đối mặt với cường độ cao từ tam giác tấn công này. Khi cần thiết, Lương Duy Cường và Khuất Văn Khang phải di chuyển sang trái để hỗ trợ.



Khả năng sút xa là điểm mạnh khác của U23 Hàn Quốc. Eom Ji Sung luôn có những tình huống di chuyển từ cánh phải vào trung lộ rồi dứt điểm nguy hiểm. Hậu vệ phải Kim Tae Hwan ghi bàn từ một pha xâm nhập vào giữa rồi sút xa. Lee Kang In và tiền vệ phòng ngự Kwon Hyeok Kyu cũng có những cú sút ngoài vòng cấm rất nguy hiểm.



Thử thách cực đại đang chờ thầy trò HLV Gong Oh Kyun, người có nhiều hiểu biết về bóng đá trẻ Hàn Quốc.