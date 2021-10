Giải mã sức mạnh của nhà vô địch WBO Nguyễn Thị Thu Nhi

Do đó thể lực, sức bền chuyên môn cực kỳ quan trọng. Do đó, nên cho các vận động viên tham dự giải nhà nghề thì sức bền chuyên môn rất là tốt. Và khi quay lại thi đấu ở các đấu trường bán chuyên thì sẽ đủ thể lực để thi đấu, tranh chấp huy chương.

Tiến sĩ Vũ Đức Thịnh: Tôi đã tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao và lãnh đạo Vụ Thể thao thành tích cao I. Đó là tiếp tục đề xuất cho Thu Nhi tập huấn tại Uzbekistan sau đó sẽ tham dự giải vô địch thế giới tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 12. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cử 2 vận động viên nữa thi đấu ở sân chơi này là Trần Thị Linh và Nguyễn Thị Tâm. Tôi cũng đã liên hệ với Cocky Buffalo và họ sẵn sàng tài trợ để Trần Thị Linh đi thi đấu.

PV: Năm 2022 sẽ diễn ra SEA Games 31 vậy Thu Nhi có tham gia tranh tài hay không và nếu tranh tài thì đối thủ lớn nhất của vận động viên sinh năm 1996 là các võ sĩ của Thái Lan hay Philippines?

Tiến sĩ Vũ Đức Thịnh: Hạng cân của Thu Nhi là hạng cân nhỏ nên chúng tôi không dự kiến vì trước kia Nhi đánh ở hạng 45kg và 46k ở giải quốc gia, nhưng bây giờ đã lên hơn 47kg rồi nên có thể đánh được 48kg. Tôi cũng đang đề xuất lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao đưa hạng cân 48kg vào trong SEA Gaems vì hạng cận 48kg cũng là hạng cân của thế giới. Nếu Tổng cục Thể dục thể thao đồng ý thì sẽ thêm hạng cân 48kg và Thu Nhi sẽ tranh tài.

Nếu Thu Nhi được thi đấu thì ở hạng cân nhỏ các đối thủ Thái Lan không đáng ngại bằng Philippines. Các vận động viên đến từ Philippines rất mạnh và đã giành HCV SEA Games và có thứ hạng ở thế giới. Tuy nhiên, với phong độ của Thu Nhi và đưa hạng cân 48kg vào thi đấu như điều lệ thì có thể Nhi sẽ giành HCV và chúng ta đều hy vọng điều đó.

PV: Xin cảm ơn ông./.