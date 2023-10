Giải mã sức hút vượt thời gian của Tracksuit - set đồ thể thao đồng bộ

The Paris: Lấy cảm hứng từ phong cách “tennis chic” của những năm 1970, dòng Paris mang lại sự thanh lịch vĩnh cửu thông qua các chi tiết như mã vạch kẻ, cắt may vừa vặn và không thể thiếu gam màu trắng truyền thống của Lacoste. Đặc biệt, thiết kế quần thể thao suông và áo khoác có khóa kéo chính là sự hòa quyện hoàn hảo giữa thẩm mỹ cổ điển và hiện đại.

Với tinh thần tiên phong và sự sáng tạo không ngừng của mình, Lacoste đã tiếp tục tái định nghĩa Tracksuit bằng công năng của chất liệu, đường cắt may, màu sắc tươi mới nhưng vẫn đậm chất thanh lịch di sản.

The Sportsuit: Lacoste đã khéo léo tạo nên một tổng thể năng động và phóng khoáng ảnh hưởng bởi sự rực rỡ của Giải quần vợt Roland-Garros trong những năm 1980 và tay vợt Guy Forget. Điểm nhấn của dòng Sportsuit sử dụng chất liệu taffeta siêu nhẹ và rộng rãi, với phiên bản dành cho cả nam và nữ.

The Jogger: Lấy bảng màu trung tính làm chủ đạo, dòng Jogger dễ dàng bắt nhịp với lối sống năng động, tối giản của giới trẻ hiện đại. Sự khác biệt so với 2 dòng trước đó chính là chất vải cotton dày đặc thù, đường cắt tinh chỉnh hoàn hảo và chi tiết không đường may tạo sự thoải mái đầy cá tính.

Tracksuit của nhà Cá sấu được dự đoán sẽ thống lĩnh mùa Thu Đông 2023, và sẽ còn bùng cháy âm ỉ giữa những làn sóng xu hướng nhất thời bởi tính ứng dụng cao và phù hợp với phong cách sống năng động của thời đại. Qua đó, Lacoste khẳng định lập trường sáng tạo đa dạng trong địa hạt thể thao, sẵn sàng nghênh đón mọi thế hệ và cùng nhau đánh bại những giới hạn trên con đường chinh phục phong cách thời trang./.

(Đẹp/Vietnam+)