Giải mã sự thăng hạng ngoạn mục về chuyển đổi số Thái Nguyên với mô hình ‘máy bay cất cánh’

Để một chiếc máy bay cất cánh an toàn thì cần danh sách rất nhiều việc phải kiểm tra, nếu hoàn tất toàn bộ danh sách thì khả năng máy bay cất cánh an toàn là chắc chắn gần như 100%. Trong các dự án chuyển đổi số, nếu lãnh đạo tỉnh biết được một checklist cần làm và kiểm tra khi thực hiện - đặc biệt là với những dự án trọng điểm, thì việc tăng tốc nhanh nhưng vẫn an toàn và hiệu quả là khả thi.

Vậy làm thế nào để có một checklist như vậy? Đó là việc lựa chọn được đơn vị tư vấn đã có kinh nghiệm thành công, với mô hình chuẩn về dự án đó. Thái Nguyên đã chọn Tập đoàn Viettel làm tư vấn và thực thi dự án đặc biệt quan trọng cho smart city của tỉnh.

Trước khi tư vấn và thực hiện dự án với Thái Nguyên, Viettel đã tư vấn và cùng tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng thành công Trung tâm giám sát và điều hành thông minh, đoạt giải thưởng lớn ở hạng mục “Dự án thành phố thông minh sáng tạo nhất châu Á” tại Telecom Asia Awards 2019. Dự án mà Tập đoàn Viettel thực hiện cho Thừa Thiên Huế cũng được hoàn thành giai đoạn đầu tiên chỉ trong chưa tới 1 năm.