Giải mã người có thể ăn cùng lúc mấy chục bát tiết canh, 50 quả trứng vịt lộn

Một bác sĩ làm việc ở một phòng khám tư ở Trung Quốc từng chia sẻ trên truyền thông rằng, nếu bạn thường xuyên ăn quá nhiều có thể khiến dạ dày to ra. Trang Sohu dẫn chuyên gia so sánh dạ dày của con người giống như quả bóng bay và có độ đàn hồi rất tốt. Thông thường ở trạng thái bụng rỗng hoàn toàn, dung lượng lớn nhất của dạ dày khoảng 50-100 ml. Sau khi ăn no, dung lượng này có thể đạt tới 1200-1600 ml.

Những người ăn được nhiều sẽ "đặc biệt" hơn, họ có độ đàn hồi tốt, co giãn mạnh. Dạ dày của họ lớn hơn rất nhiều so với người bình thường.