Giải mã loạt chi tiết bí ẩn thú vị trong ‘Vệ binh Dải ngân hà 3’

Ông vốn là Hoàng đế của người Spartaxians thuộc hành tinh Spartax. Trong Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017), cha của Peter Quill được sửa lại thành Ego (Kurt Russell).

Nguồn gốc của Adam Warlock

Adam Warlock (Will Poulter) xuất hiện trong after-credits của Guardians of the Galaxy Vol. 2 và chính thức trở thành tay sai của High Evolutionary trong Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Adam Warlock có màn chào sân ấn tượng

Chi tiết khá tương đồng với truyện tranh Marvel khi siêu anh hùng này từng bị High Evolutionary lợi dụng làm người hộ vệ cho Nghịch-Trái Đất. Tuy nhiên, phiên bản gốc của Adam Warlock không có liên hệ gì tới người Sovereign hay sở hữu tính cách ngô nghê giống trên màn ảnh rộng.

Thêm một Captain Marvel gia nhập MCU

Cuối Guardians of the Galaxy Vol. 3, High Evolutionary tạo ra một chủng tộc mới có khả năng chạy suốt nhiều tiếng mà không mệt mỏi, chỉ ngủ một giờ mỗi ngày hay sống nhờ 30 calo trong tuần. Trong after-credit đầu tiên, cô bé thủ lĩnh của họ đã trở thành một thành viên của nhóm Vệ binh Dải ngân hà thế hệ tiếp theo. Nhân vật này được hé lộ chính là Phyla-Vell (Kai Zen).

Phyla-Vell gia nhập nhóm Vệ binh

Trong truyện tranh, Phyla-Vell là con gái của Mar-Vell - Captain Marvel đời đầu tiên. Cô từng trở thành Captain Marvel khi anh trai Genis-Vell bị mất trí. Sau đó, Phyla-Vell còn nhận danh hiệu Quasar.

Siêu năng lực của cô có nhiều tương đồng với Carol Danvers khi đều có thể hấp thụ và bắn tia năng lượng, nhận thức cấp độ vũ trụ, siêu tốc độ, sức mạnh… Trước đó, Mar-Vell từng xuất hiện trong Captain Marvel (2019), do Annette Bening thủ vai.