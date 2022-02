Giải mã "lá chắn sống" 6 lớp bảo vệ nhà lãnh đạo Triều Tiên

Các vệ sĩ luôn theo sát ông Kim Jong-un trong mọi hành trình (Ảnh: Tass).

Theo BBC, MOA ước tính gồm khoảng từ 200-300 người, trong đó một nửa là cận vệ, số còn lại là các tài xế và nhân viên kỹ thuật. Một số cận vệ của lãnh đạo Triều Tiên có sự nghiệp lâu năm, còn phần lớn làm việc khoảng 10 năm.

Ngoài MOA, Bộ Tư lệnh Cận vệ (GC) bao gồm các lớp an ninh thứ hai và thứ ba xung quanh ông Kim Jong-un. Trong khi MOA bảo vệ trực tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên, GC chủ yếu chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh tại các địa điểm, bất kể đó là văn phòng làm việc, tư dinh của ông Kim Jong-un hay những địa điểm ông đến thăm ở trong và ngoài lãnh thổ Triều Tiên.

GC cũng chịu trách nhiệm đảm bảo công tác hậu cần và kỹ thuật để hỗ trợ ông Kim Jong-un. Các nhân sự thuộc GC cũng trải qua quá trình tuyển chọn và thẩm tra lý lịch tương tự đội cận vệ của ông Kim Jong-un tại MOA.

Các nhân sự thuộc GC sẽ tham gia vào một loạt hoạt động hỗ trợ cho chuyến đi của ông Kim Jong-un. Họ sẽ vận hành và duy trì đường dây điện thoại bảo mật mà nhà lãnh đạo sẽ sử dụng, cũng như cung cấp cho ông Kim Jong-un bất kể máy tính nào mà ông muốn dùng cùng các yêu cầu khác về an ninh công nghệ.

Ngoài ra, đội ngũ an ninh của GC cũng chuẩn bị sẵn các loại đồ ăn, nước uống và thuốc lá mà ông Kim Jong-un sử dụng trong chuyến đi nước ngoài. Họ cũng là những người nếm trước các đồ ăn và nước uống này trước khi phục vụ nhà lãnh đạo. GC cũng có một đội ngũ y tế riêng phục vụ lãnh đạo Triều Tiên.

Hình ảnh trong bộ phim do Clint Eastwood thủ vai (Ảnh: IMDB).

Một trong những hình ảnh ấn tượng nhất về đội vệ sĩ của ông Kim Jong-un là khi họ xếp thành vòng tròn, chạy theo xe của nhà lãnh đạo trong các chuyến công du.

Theo cuốn sách "Người kế vị vĩ đại: Số phận hoàn hảo tuyệt vời của Kim Jong-un" chắp bút bởi nhà báo Anna Fifield của Washington Post, nhà lãnh đạo Triều Tiên được cho là đã lấy ý tưởng về đội cận vệ này từ bộ phim "Trong tầm lửa đạn" (In the Line of Fire) do diễn viên Clint Eastwood đóng chính.

"Khi còn nhỏ, ông Kim Jong-un đã xem bộ phim mà Eastwood thủ vai một đặc vụ Mỹ nhận nhiệm vụ bảo vệ cố Tổng thống John F. Kennedy trong vụ ám sát năm 1963. Nhân vật của Eastwood và các đặc nhiệm khác chạy dọc bám theo xe chở tổng thống", tác giả Fifield lý giải.

Thành Đạt

Tổng hợp