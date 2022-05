Giải mã gương mặt vặn vẹo, méo mó đáng sợ của pharaoh Ai Cập khiến giới khảo cổ sửng sốt

Một dòng chữ trên nắp quan tài của vị pharaoh này có nội dung "Seqenenre the Brave" (Seqenenre dũng cảm) đã cung cấp manh mối đầu tiên về cách ông đã sống và chết.

Seqenenre là pharaoh Ai Cập duy nhất từng được tìm thấy với những vết thương dữ dội như vậy.

Chỉ ra những vết thương kinh hoàng ở một bên đầu của pharaoh Seqenenre, Tiến sĩ Shepherd nhấn mạnh: “Đây là một vết thương do tác động ngoại lực mạnh khủng khiếp. Não của ông ấy đã bị đập mạnh, tạo ra vết lõm giống như miệng núi lửa này. Vết thương này có vẻ hơi lạ, tôi nghĩ, một phần do xương đã bị nát vụn, có thể là do vũ khí đã bị rút ra sau đó. Nó đã khiến một mảnh của phần bên ngoài hộp sọ bị lật".

Tiến sĩ Shepherd đã cố gắng tìm hiểu cách pharaoh Seqenenre chết như thế nào bằng cách tiến hành một cuộc khám nghiệm tử thi đầy đủ duy nhất từng được thực hiện trên cơ thể của pharaoh Seqenenre.

Trước đó, một chuyên gia tên là Elliot Smith đã tiến hành khám nghiệm tử thi pharaoh Ai Cập này vào năm 1912, và kết luận rằng Seqenenre chết vì vết thương do rìu gây ra trong một trận chiến.

"Elliot Smith đã nói về một "cái rìu" trong báo cáo của ông ấy, và tôi muốn khẳng định điều đó một cách chính xác từ kiến ​​thức của chúng tôi bây giờ", Tiến sĩ Shepherd tuyên bố.