Giải mã giá vé máy bay vào TP.HCM tăng gấp 3-4 lần so với trước Tết

Dù giá vé tăng cao, nhưng nhiều đường bay như: Đà Nẵng/Huế/Thanh Hoá đi TP.HCM của các hãng bay không còn vé bán do số lượng chuyến bay bị hạn chế.

Theo các hãng hàng không, việc giá vé máy bay tăng cao so với trước Tết là do việc duyệt cấp slot của Cục Hàng không Việt Nam cho các hãng giảm xuống so với mọi năm.

Sau Tết lượng khách di chuyển vào TP.HCM quá cao, trong bối cảnh điều kiện kiểm soát y tế thông thoáng hơn, khách đi máy bay đông hơn nhưng số lượng chuyến bay bị hạn chế, vé giá rẻ không còn nên khách phải mua với giá cao.

Đại diện một hãng hàng không trong nước cho biết, dù giá vé tăng cao nhưng do cao điểm trước và sau Tết lượng khách chỉ một chiều (trước Tết từ TP.HCM tăng cao, sau Tết chỉ chiều vào TP.HCM đông khách), chiều ngược lại bay rỗng nên giá vé tăng cao để bù cho chiều rỗng.

“Hàng không bay rỗng một chiều là kinh doanh không có lãi, nên để bù đắp chi phí thì giá vé ngày Tết thường cao hơn so với bình thường. Tuy nhiên với lượng slot được cấp hạn chế trong điều kiện khách đi lại tăng cao nên giá vé cao hơn so với mọi năm”, đại diện một hãng hàng không cho biết.

Tăng slot, bay đêm - giá vé máy bay hạ nhiệt

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, Cục Hàng không đã yêu cầu các hãng bay tập trung nguồn lực về tàu bay, tổ bay để tăng chuyến trên các đường bay từ miền Bắc và miền Trung vào miền Nam.