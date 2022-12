Giải mã bí ẩn về sự gia tăng đột biến của khí methane trong đại dịch

Các nhà nghiên cứu đã mô phỏng những thay đổi trong OH bằng cách sử dụng các nguồn khí thải carbon monoxide, hydrocarbon và nitrogen oxide (NOx) do hoạt động của con người tạo ra, những chất này đều ảnh hưởng đến việc sản xuất và mất đi các gốc OH trong khí quyển.

Họ phát hiện ra rằng nồng độ OH giảm khoảng 1,6% vào năm 2020 so với năm trước, phần lớn là do lượng khí thải NOx giảm do các đợt phong tỏa để chống dịch COVID-19. NOx được thải vào không khí chủ yếu từ việc đốt cháy nhiên liệu.

Các nhà khoa học cho biết điều bất ngờ là việc giảm 20% nồng độ NOx có thể khiến lượng khí methane tăng nhanh gấp đôi. Điều này giúp giải mã nguyên nhân khí methane tăng lên trong khí quyển vào năm 2020.

Các nhà nghiên cứu ở Trung Quốc, Pháp, Mỹ và Na Uy cũng phát hiện rằng những nỗ lực giảm lượng khí thải CO2 và ô nhiễm không khí sẽ ảnh hưởng đến quá trình loại bỏ khí methane khỏi không khí trong tự nhiên. Điều này đồng nghĩa khí này sẽ tồn tại lâu hơn và tích tụ nhanh hơn.

Nghiên cứu trên nhấn mạnh việc cắt giảm khí methane đang ngày càng trở nên khó khăn hơn, và cũng cấp bách hơn.

Ông Philippe Ciais, một trong những nhà khoa học đứng đầu nghiên cứu, cho rằng nếu phải đối mặt với thách thức kiềm chế mức tăng nhiệt độ Trái Đất, các nước trên thế giới sẽ phải hành động nhanh hơn và quyết liệt hơn để giảm khí methane./.

Phan An (TTXVN/Vietnam+)