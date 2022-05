Giải mã bí ẩn về clip "rắn thần" khiến cộng đồng mạng xôn xao

"Dường như một lớp tảo dày đã mọc trên vảy của con rắn do nó nằm quá lâu dưới nước. Khi con rắn thay da, lớp tảo này cũng sẽ bị lột ra theo lớp da cũ", Sam Chatfield cho biết.

Chấm đen trên phần đầu của sinh vật lạ trong đoạn clip…

Giống với chấm đen trên đầu của loài rắn ri cá (Ảnh: Thai National Parks).

Ri cá một loài rắn nước, không có độc, với chiều dài tối đa có thể đạt gần một mét. Loài rắn này thường sống ở sông, suối, đầm lầy, ruộng lúa hoặc ao, hồ… Đặc điểm của loài rắn ri cá là trên phần đầu có một chấm màu đen và chi tiết này có thể nhìn thấy ở phần đầu của sinh vật lạ trong đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội.

Rắn ri cá là loài ăn đêm, với thức ăn chủ yếu là cá và ếch nhái, sống bán thời gian dưới nước, do vậy, rất có thể con rắn ri cá trong đoạn clip đã bị rêu bám vào người do sống lâu dưới nước. Tuy nhiên, Richards Ritt không loại trừ khả năng lớp lông rậm trên cơ thể của con rắn là "tác phẩm" do bàn tay con người tạo ra nhằm quay clip "câu view".

Theo Thaiger/Mship