Giải golf Saudi Arabia có tiền thưởng 255 triệu USD

Hệ thống thi đấu gồm 8 sự kiện, với tổng giá trị tiền thưởng lên đến 255 triệu USD.

LGI có tổng tiền thưởng 255 triệu USD

LIV Golf Invitational sẽ bắt đầu tại Câu lạc bộ Centurion ở ngoại ô London vào tuần trước khi U.S. Open khai mạc, cụ thể là 9/6.



Mỗi sự kiện thi đấu 3 vòng, gồm 54 lỗ không cắt loại.



Danh sách tham dự 48 golfer được chia thành 12 đội. 4 trong số các sự kiện sẽ được tổ chức tại Mỹ.



Các địa điểm đã được xác định gồm Pumpkin Ridge ở Portland (1-3/), Trump National tại Bedminster (29-31/7), The International ở Boston (2-4/9) và Rich Harvest Farms ở Chicago (16-18/9).



Có hai sự kiện được tổ chức tại châu Á, gồm Stonehill Golf Club ở Bangkok, cùng Royal Greens Golf Club của Saudi Arabia.



Địa điểm cuối cùng trong hành trình 8 giải đấu vẫn chưa được công bố.



Trong 7 sự kiện đầu tiên, tổng tiền thưởng là 25 triệu USD, trong đó 20 triệu USD dành cho các giải thưởng cá nhân và 5 triệu khác cho cuộc thi đồng đội.



Sự kiện cuối cùng có đến 30 triệu USD cho 3 golfer xếp đầu toàn mùa giải, cùng 50 triệu USD giải thưởng đồng đội.



"Các sự kiện của chúng tôi thực sự bổ sung cho thế giới golf", Greg Norman chia sẻ.



Huyền thoại sân golf với 20 chức vô địch PGA Tour nhấn mạnh: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức để tạo ra một lịch trình cho phép các golfer có thể tranh tài ở nơi khác, trong khi vẫn tham gia các sự kiện của LGI.



Tôi tin rằng các golfer ngày càng thành công trong việc đạt được quyền lợi như họ muốn. Chúng tôi sẽ giúp đỡ bằng mọi cách có thể và cung cấp cho các golfer cơ hội để phát huy hết khả năng của mình".



Công bố tiền thưởng của LGI là cú đánh mạnh với PGA Tour. Sự kiện có tiền thưởng cao nhất hệ thống golf chuyên nghiệp của Mỹ là The Players Championship, với 20 triệu USD. Cameron Smith là người vừa chiến thắng. Phần lớn cuộc thi còn lại có tiền thưởng dưới 9 triệu USD.



PGA Tour từng cảnh báo những ai tham dự giải đấu mà Saudi Arabia hậu thuẫn sẽ bị tổ chức đình chỉ, hoặc rút thẻ vĩnh viễn.



Phil Mickelson được dự đoán là một trong những người nổi tiếng nhất tham dự LGI. Huyền thoại 51 tuổi người Mỹ từng chỉ trích PGA Tour tham lam và phân chia tiền thưởng quá thấp so với những gì các golfer tạo được thông qua các sự kiện, nhất là tiền phát sóng trực tiếp.