Giải Golf doanh nhân Nghệ Tĩnh: Tổng giải thưởng 10 tỷ đồng

Với quy mô tổ chức chuyên nghiệp, chất lượng chuyên môn cao cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn, giải được chia thành 04 bảng tùy theo điểm chấp của từng golfer bao gồm: giải Vô địch; Bảng A, Bảng B, Bảng C và Bảng Nữ (Nhất – Nhì – Ba) và các giải Kỹ thuật.

Ngoài cúp và các giải thưởng có giá trị do Ban tổ chức trao tặng, các golfer còn có cơ hội “săn” Hole in One vô cùng giá trị với tổng giải thưởng lên tới 10 tỷ đồng bao gồm: 02 xe hơi BMW đến từ nhà tài trợ THACO AUTO; tiền mặt và nhiều giải thưởng hiện vật hấp dẫn khác.