"Giải cứu Vườn Địa đàng" - Con đường thay đổi bản thân và thế giới

Cũng như Ping, Ping muốn sống một cuộc sống đúng với bản chất thật sự của nó. Mỗi ngày Ping đều ngồi bên bờ ao chỉ để mơ về hoài bão lớn nhất của mình là đạt được chân ngã hoàn thiện. Nhưng trong khi ước mơ ngày càng lớn dần thì cái ao nơi Ping đang sống ngày càng nhỏ lại, nước ngày càng cạn kiệt. Nó đứng trước sự lựa chọn phải thay đổi. Cái khó là "Ai có thể đoán được chính xác thời điểm cuộc sống của mình thay đổi?".

Điều rút ra là: Hãy luôn nhận rõ năng lực của mình để sửa đổi cuộc đời và tiến về phía trước… Hãy chào đón thách thức bằng sự thay đổi, hãy nhìn nó bằng cái nhìn mới. Khi ta thay đổi cách nhìn nhận, mọi thứ quanh ta sẽ đổi thay.

Nhưng thay đổi luôn là điều không dễ.

"Giải cứu Vườn Địa đàng" - Ước mơ sẽ không thể bắt đầu nếu bạn không hành động

Con đường ở đâu?

Điều đầu tiên phải vượt qua, khi bắt đầu sự thay đổi là nỗi sợ hãi. Chú ếch Ping cũng vậy. "Nỗi sợ hãi ngự trị. Nó rất sợ… sự thay đổi". Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu ta luôn sợ hãi?

Đây là điều tác giả muốn gửi gắm: Sợ thay đổi, sợ đương đầu với mạo hiểm, sợ bị chế nhạo hoặc sợ ai đó sẽ phản bác những mục tiêu và mơ ước của bạn…chính là kẻ thù của những dự định tốt đẹp và sự chuyển biến bên trong con người bạn. Nhưng ngay cả kẻ thù cũng có kẻ thù, và kẻ thù của sự sợ hãi là lòng can đảm. Can đảm không phải là không biết sợ mà là hành động vượt lên trên nỗi sợ hãi. Bạn mất bao lâu để nhận thức được điều đơn giản này?. Và đây là lời khuyên "Để sống tự do tự tại, hãy nhận biết nỗi sợ của bản thân. Để thật sự an lành, hãy mạnh dạn vứt bỏ chúng".

Ping đã vượt qua nỗi sợ hãi, lựa chọn bước vào hành trình của mình. Nó hiểu ra: nhận thức để lựa chọn là nhận thức để thay đổi. Ping quyết định quên đi quá khứ, hướng tới tương lai. Nhưng nó sẽ bắt đầu từ đâu? Lựa chọn đi Con đường nào? Ai sẽ chỉ ra cho nó Con đường?