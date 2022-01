"Giải cứu" nông sản: Giúp nông dân hay "cứu" thương lái nước ngoài?

Your browser does not support the audio element.

Thời gian gần đây, hàng nghìn xe chở nông sản lên các cửa khẩu ở tỉnh Lạng Sơn bị ùn ứ nghiêm trọng, không thông quan được. Nguyên nhân là do nhiều cửa khẩu ở phía Bắc đã thông báo tạm dừng thông quan do Trung Quốc siết chặt nhập khẩu để thực hiện chính sách "Zero Covid".

Trước thực trạng trên, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã tìm mọi biện pháp để hỗ trợ thông quan cho các xe chở nông sản ùn ứ tại các cửa khẩu. Nhiều xe hàng không thể thông quan cũng phải quay đầu về các tỉnh phía Bắc và được bán giá rẻ để kích cầu với danh nghĩa "giải cứu nông sản".

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, việc "giải cứu" này là giúp cho thương lái nước ngoài chứ không phải "giải cứu" nông dân trong nước.

Liên quan đến nội dung trên, phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với ông Lê Thanh Hòa, Cục phó Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).