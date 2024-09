Giải cứu người phụ nữ ôm gốc cây giữa dòng nước lũ

Một người phụ nữ ở Nghệ An điều khiển xe máy qua đoạn đường ngập, bị nước lũ cuốn trôi. Bà bám vào một gốc cây và may mắn được người dân cứu kịp thời. Ngày 21/9, ông Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), cho biết người dân và lực lượng chức năng đã ứng cứu một người phụ nữ bị nước lũ cuốn. Khoảng 10h ngày 20/9, bà Hồ Thị L. (49 tuổi, trú xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu) đi xe máy trên đường liên xã. Khi ngang qua một khu vực tràn xóm 5, bà không may bị nước lũ cuốn. Bà L. bị nước lũ cuốn trôi nhưng may mắn kịp ôm gốc cây và được người dân ứng cứu kịp thời (Ảnh: Ngọc Sơn). Sau khi bị nước cuốn đi một đoạn, bà L. đã kịp bám vào một gốc cây phía dưới. Người phụ nữ được người dân phát hiện và ném dây thừng, cứu vào bờ an toàn nhưng chiếc xe máy bị nước cuốn mất. Trước đó, khoảng 15h45 ngày 20/9, chị P.T.T. (SN 1986, trú xóm 8, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) đi xe máy điện đến trường học chở hai con về nhà. Khi đến cầu Ông Hân (xóm 4, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn), 3 mẹ con chị T. bị lũ cuốn trôi. Phát hiện sự việc, người dân và học sinh hô hoán những hộ dân gần đó ra ứng cứu. Người dân địa phương đã kịp thời ứng cứu được 2 cháu bé, còn chị T. bị dòng nước lũ cuốn mất tích. Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị T. cách nơi gặp nạn khoảng 100m về phía hạ nguồn.