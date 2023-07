Giải cứu người phụ nữ lơ lửng tại tầng 11 chung cư ở Hà Nội

Sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Tây Hồ đã điều một xe chữa cháy cùng 7 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Xuân La nhanh chóng di chuyển lên tầng 10, cùng người dân đưa nạn nhân đang đu ngoài lan can tầng 11 xuống nơi an toàn.