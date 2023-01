Giải cứu người đàn ông sống sót sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m

Chiều 18/1, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận với Dân Trí cho biết, vừa cứu hộ thành công người đàn ông bị rơi xuống giếng sâu nhưng không ai biết suốt 4 ngày nay.

Nạn nhân được xác định là ông Y Son Ađrơng (46 tuổi, ngụ xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin).

Sau khi được cứu hộ, ông Y Son Ađrơng cho biết, cách đây 4 ngày, ông lên rẫy bẫy chim. Trong quá trình đi lại, ông sơ ý bị rơi xuống giếng sâu và đã nhiều lần tìm cách trèo lên nhưng bất thành.