Giải cứu cụ bà 94 tuổi đi lạc, ngất lịm trong rừng sâu

Cụ Dúng đi hái rau rừng rồi bị lạc không thấy đường về. Sau 2 ngày lạc trong rừng sâu, cụ kiệt sức và ngất lịm. Tối 19/9, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, khoảng 9h ngày 18/9, Công an xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương, nhận được tin báo của anh Giàng Seo Chứ về việc tại khu vực núi cao thuộc thôn Máo Chóa Sủ, xã Tả Ngài Chồ, người dân phát hiện một cụ bà nằm im bất động trong rừng sâu. Vị trí cụ Dúng bị ngất trong rừng sâu (Ảnh: Tống Huệ). Sau khi nhận thông tin, Công an xã Tả Ngài Chồ cử lực lượng cùng anh Giàng Seo Chứ băng rừng tới nơi người dân phát hiện bà cụ. Khi đến nơi, tổ tìm kiếm phát hiện cụ bà đã ngất lịm. Sau đó, tổ công tác khẩn trương đưa nạn nhân xuống núi và về trạm y tế xã thăm khám. Công an băng rừng, giải cứu cụ Dúng (Ảnh: Tống Huệ). Qua nắm thông tin, người bị nạn là cụ Ly Seo Dúng (94 tuổi, ở thôn Sín Chải B, xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương). Cụ Dúng được cán bộ công an xã chăm sóc (Ảnh: Tống Huệ). Được biết, cụ Dúng sống một mình. Ngày 16/9, cụ đi hái rau rừng rồi bị lạc không tìm thấy đường về. Thiếu đồ ăn, nước uống nên sau 2 ngày lạc trong rừng sâu, cụ Dúng kiệt sức, ngất lịm. Rất may cụ được phát hiện và giải cứu kịp thời.