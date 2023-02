Giải cứu cô gái nghi 'ngáo đá' khỏa thân trên cột điện

Chiều 1/2, Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang xác nhận với Người Lao Động, đơn vị đã cùng lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn của Công an tỉnh Tiền Giang đã giải cứu thành công một phụ nữ nghi có biểu hiện “ngáo đá” nên trèo lên cột điện cao thế rồi nhảy múa gây chú ý người đi đường.

