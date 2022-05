Giải cứu cô gái bị người tình đánh đập trong căn nhà khóa kín

Trong nhà, cảnh sát phát hiện chị P.T.Đ. (28 tuổi, quê Tây Ninh) và N.K.C. (37 tuổi, TP Quảng Ngãi). Chị Đ. bị C. đánh đập, hành hung gây chấn thương vùng đầu, mặt, tay chân. Lập tức, các chiến sĩ Cảnh sát 113 giải cứu cô gái và bắt giữ đối tượng C. đưa về trụ sở Công an xã Nghĩa Dõng để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, chị Đ. cho biết có tình cảm và sống chung với C. như vợ chồng. Trong quá trình sinh sống, Đ. thấy chị C. nhắn tin qua lại với bạn trai cũ nên nổi cơn ghen. Do đó, Đ. thường xuyên hành hung, đe dọa chị C.

Lực lượng Cảnh sát 113 đã bàn giao C. cho Công an xã Nghĩa Dõng điều tra, xử lý.