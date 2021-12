Giải cứu cá thể Gấu Ngựa cuối cùng bị nuôi nhốt tại Sơn La

Your browser does not support the audio element.

Cá thể Gấu Ngựa bị nuôi nhốt cuối cùng tại tỉnh Sơn La (Ảnh: FOUR PAWS).

Ngày 11/12, tổ chức "vì phúc lợi động vật" toàn cầu FOUR PAWS phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Sơn La tổ chức bàn giao và tiếp nhận một cá thể gấu ngựa từ một hộ gia đình tại huyện Phù Yên về Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình.

Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La, cá thể gấu được nuôi tại nhà người dân từ năm 2000. Đây là cá thể gấu nuôi nhốt cuối cùng của tỉnh Sơn La.