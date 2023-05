Giải cứu bé gái 16 tuổi bị đưa qua 4 quán karaoke

Trước đó, tài khoản mạng xã hội facebook mang tên Phạm Thị Thu T. gửi tin nhắn đến Fanpage Công an tỉnh Lai Châu cầu cứu giải cứu khỏi quán karaoke L.H (ở xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên).

Ngày 21/5, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên giải cứu cháu P.T.T. (16 tuổi, trú tại huyện Phong Thổ, Lai Châu) thoát khỏi quán karaoke ở huyện Võ Nhai (Thái Nguyên). Đây cũng là quán karaoke thứ tư T. bị bán qua.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định, người nhắn tin cầu cứu là Phàn Thị T. (SN 2007, trú tại, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ). Hiện T. bị bán vào quán karaoke L.H (ở xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai). Ngay sau đó, Công an tỉnh Lai Châu đã trao đổi, gửi ảnh, vị trí nạn nhân cho Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thái Nguyên) phối hợp, xác minh, hỗ trợ đưa cháu ra khỏi quán karaoke L.H.