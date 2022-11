Giải cứu 7 thiếu nữ khỏi "động quỷ"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Trịnh Thị Mai (40 tuổi, trú tại phường Cheo Reo, TX. Ayun Pa) và Trần Minh Chung (38 tuổi, trú tại xã Ia Yok, huyện Ia Grai) để điều tra về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi" và "Giữ người trái pháp luật".

Trước đó, Công an tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận tin trình báo của gia đình chị Đ.T.H.T ở Tiền Giang về việc chị T. đang bị giữ tại cơ sở massage Mai Thy thuộc địa bàn huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai từ tháng 8/2022.