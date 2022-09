Giải cứu 3 nạn nhân bị lừa sang Campuchia "làm việc nhẹ, lương cao"

Ngày 21/9, Công an tỉnh Sơn La cho biết, vào lúc 2h ngày 20/9, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với Phòng phòng chống ma túy, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Sơn La... đã giải cứu thành công 3 nạn nhân trong vụ việc, 17 công dân ở huyện Bắc Yên (tỉnh Sơn La) xuất cảnh sang Campuchia lao động.

Trước đó vào ngày 13/5, chỉ vì nhẹ dạ cả tin vào lời nói ngon ngọt sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao", Đinh Quang D., Đinh Thị N. (17 tuổi, cùng trú tại xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên) và Lò Văn T. (28 tuổi, trú tại tiểu khu 1, thị trấn Bắc Yên, tỉnh Sơn La) đã xuất cảnh sang Campuchia để lao động làm thuê.