Giải cứu 2 thiếu nữ bị bán trong đêm

Thiếu tá Dương Mạnh Tùng - Đội trưởng Đội CSHS, Công an huyện Chi Lăng - được lãnh đạo Công an huyện giao nhiệm vụ trực tiếp tiến hành điều tra xác minh sự việc kể: “Chúng tôi tiếp nhận 4 người từ CSGT gồm Nguyễn Xuân Đạt (sinh năm 1978, trú tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội), Hứa Mạnh Cường (sinh năm 2001, trú tại thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), Nguyễn Ngọc O. (sinh năm 2006) và Cao Thị X. (sinh năm 2007) đều cùng quê Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Trong đó, O. và X. đều chưa đủ 16 tuổi. Sau khi làm rõ nội dung sự việc, Công an huyện Chi Lăng đã khởi tố vụ án mua bán người dưới 16 tuổi, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hứa Mạnh Cường, đồng thời chuyển vụ án đến Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lạng Sơn để thụ lý theo thẩm quyền”.

Hiện nguyên hình những kẻ buôn bán người

Vẫn theo Thiếu tá Tùng, sự việc bắt đầu từ việc nạn nhân O. kết bạn Facebook với một người tự xưng tên là My ở Hà Nội. Qua trò chuyện, biết O. có nhu cầu tìm việc làm, My bảo O. lên Hà Nội gặp mình.

Ngày 11/7, O. cùng X. từ Nam Định lên Hà Nội gặp My, nhưng khi biết My chỉ là môi giới chứ không phải người sử dụng lao động, O. và X. không đồng ý làm việc. My liền giới thiệu họ cho một người tên Hiếu, người này đã đưa họ về giao cho một đối tượng tên là Tuấn là quản lý quán karaoke Linh Nga tại Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Các nạn nhân khai đã bị Hiếu bán cho Tuấn với giá 15 triệu đồng/người.

Tại đây, họ bị Tuấn thu điện thoại và giữ lại quán từ ngày 11/7 đến ngày 13/7. Vì O. và X. không chịu làm theo sai bảo của Tuấn, nên Tuấn đã nhắn tin cho Hứa Mạnh Cường về việc muốn nhượng lại 2 tiếp viên nữ với giá 9 triệu đồng/người.

Tiếp theo, Cường dùng tài khoản Zalo “Cậu bé” của mình để nhắn tin trao đổi với Hoàng Văn Thư (sinh năm 1982, là quản lý quán karaoke Phú Lộc ở phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) vì biết người này đang tìm tiếp viên nữ.