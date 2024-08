Giải cứu 13 nạn nhân của đường dây mua bán người, lừa đảo tại Tam giác vàng

Vì vậy, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương trao đổi thông tin, phối hợp với Cục Phòng chống mua bán người (Bộ Công an Lào) triển khai các phương án, tiếp tục giải cứu 13 nạn nhân là công dân Việt Nam đang bị giam giữ tại Đặc khu kinh tế Tam giác vàng và đưa về Việt Nam an toàn.

Như Báo điện tử VTC News đưa tin, trước đó, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), Bộ đội Biên Phòng tỉnh Hà Tĩnh, Cục Phòng chống mua bán người (Bộ Công an Lào) và các đơn vị nghiệp vụ khác đã đấu tranh, triệt phá thành công tổ chức tội phạm hoạt động mua bán người, lừa đảo qua mạng với quy mô đặc biệt lớn, bắt giữ 162 đối tượng, giải cứu 36 nạn nhân liên quan đến hành vi mua bán người đưa từ Lào về Việt Nam.

Theo Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, đây là một bộ máy tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp, hoạt động trên không gian mạng, do người nước ngoài quản lý chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn nạn nhân Việt Nam.