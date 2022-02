Giải cơn 'khát' ăn chơi, 300 nghìn khách tiêu 3.000 tỷ trong 1 tuần

Trong khi đó, Phó Tổng giám đốc Công ty Du lịch SACO - ông Phạm Ngọc Hà - cho biết, nhu cầu đi du lịch hiện tăng đến 250% so với cùng kỳ năm ngoái. Những ngày sau Tết, lượng tương tác cũng như các cuộc gọi về tổng đài công ty tăng đáng kể. Đây là tín hiệu vui với các các đơn vị kinh doanh lữ hành.

Ông Nguyễn Khoa Luân - Giám đốc Công ty Du lịch Ảnh Việt Hop on - Hop off - thông tin, ngay từ Tết, lượng khách đã tăng đột biến, chỉ trong 7 ngày, DN đón 12.000 khách sử dụng dịch vụ. Ảnh Việt đặt ra nhiều kỳ vọng về lượng khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 và dịp hè tới đây. Do đó, công ty sẽ đưa ra các chương trình để kích cầu, hút khách.

Một đoàn khách quốc tế đi du lịch khu vực sông Mekong vào năm 2019

Khách quốc tế tham quan Hội An năm 2019