Giấc mơ tan vỡ của anh thợ hồ bất ngờ được làm giám đốc

Sau hai ngày xét xử, ngày 31/3, TAND TP.HCM đã quyết định trả hồ sơ vụ án “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” đối với các bị cáo Nguyễn Thế Kiên (39 tuổi, ngụ Bắc Giang), Nguyễn Hữu Trí (38 tuổi, ngụ Nam Định), Hà Thanh Hòa (40 tuổi, ngụ Phú Thọ), Nguyễn Thị An (34 tuổi, ngụ Phú Thọ), Lê Đình Nhân (61, ngụ Quảng Bình), Vũ Vi Minh Trí (44 tuổi, ngụ Cần Thơ).

Lý do trả hồ sơ là do trong quá trình xét xử, bất ngờ có thêm gần 50 bị hại đã nộp đơn tới tòa để tố cáo hành vi lừa đảo của nhóm bị cáo này. Vì vậy, sau hi hội ý, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ vụ án để xác minh, điều tra bổ sung.