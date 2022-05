Giá xi măng tăng mạnh

Giá bán xi măng trong nước trong tháng 5 tăng khoảng 40.000 - 80.000 đồng/tấn, tùy từng loại và thương hiệu xi măng.

Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2022, giá xi măng tăng 13,7% so với 5 tháng cùng kỳ năm 2021 và tăng 3% so với quý IV/2021.

Các chuyên gia trong lĩnh vực vật liệu xây dựng cho hay, năm 2022, chi phí trong sản xuất ngành xi măng tăng mạnh do giá nguyên liệu sản xuất đầu vào tăng. Trong đó, than là nguyên liệu chiếm khoảng 30% trong cơ cấu giá thành cho sản xuất xi măng tăng rất mạnh. Theo dữ liệu của Trading Economic, giá than đá ngày 30/5 ở mức 401 USD/tấn, tăng 33,76% so với tháng trước và 237,26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá xăng dầu cũng tăng mạnh do xung đột chiến tranh giữa Nga và Ucraina dẫn đến nguồn cung khan hiếm. Tính từ đầu năm tới nay, giá xăng trong nước đã tăng 6.741-6.774 đồng/lít, lên mức giá gần 31.000 đồng/lít.