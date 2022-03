Giá xăng Việt Nam đang ở vị trí nào trên thế giới?

Hiện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đang niêm yết giá bán lẻ xăng RON 95-V từ 26.780 đồng – 27.310 đồng/lít và xăng E5 RON 92-II từ 25.530 đồng – 26.040 đồng/lít, tuỳ vùng thị trường.

Nếu so với các quốc gia có chung đường biên giới đất liền thì mức giá bán lẻ bình quân xăng các loại tại Việt Nam đang thấp hơn Lào (thấp hơn 14,5%), Trung Quốc (15%) và tương đương với Campuchia. Mở rộng so sánh ra các quốc gia trong khu vực thì giá bán lẻ xăng tại Việt Nam cũng đang thấp hơn đáng kể so với Singapore (thấp hơn 69,6%,) và Thái Lan (thấp hơn 15%).

Còn nếu so với các quốc gia có quy mô nền kinh tế tương đương (dựa trên dữ liệu của Ngân hàng Thế giới cập nhật năm 2020), thì giá bán lẻ bình quân xăng các loại của Việt Nam đang thấp hơn rất nhiều so với Phần Lan (thấp hơn 86,7%), New Zealand (thấp hơn 59,6%) và Chile (thấp hơn 15%). Hiện giá bán lẻ xăng của Việt Nam chỉ cao hơn so với Pakistan (cao hơn 29,4%).