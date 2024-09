Giá xăng trong nước ngày mai sẽ đảo chiều tăng sau khi lao dốc?

Giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (19/9) được dự báo biến động trái chiều, với giá xăng có thể tăng từ 180-320 đồng/lít còn giá dầu diesel có khả năng giảm khoảng 120-230 đồng/lít. Ngày mai (19/9) là đến kỳ điều hành giá bán lẻ xăng dầu theo Nghị định 80/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95 và Nghị định 83. Trên thị trường thế giới, giá dầu tuần qua ghi nhận tuần tăng đầu tiên sau 3 tuần lao dốc. Tính chung trong tuần qua, giá dầu Brent tăng khoảng 0,8%, giá dầu WTI tăng khoảng 1,4%. Sang tuần này, giá dầu duy trì đà tăng ở hai phiên giao dịch đầu tuần. Sau khi tăng 2% ở phiên giao dịch đầu tuần (16/9), giá dầu thế giới tiếp tục tăng thêm hơn 1% ở phiên 17/9 do tình trạng gián đoạn nguồn cung gia tăng và các nhà giao dịch đặt cược rằng nhu cầu sẽ tăng nếu Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất. Giá xăng dầu ngày mai có khả năng diễn biến trái chiều. Ảnh: Tuấn Anh Tuy nhiên, đến đầu phiên giao dịch 18/9, giá dầu thế giới giảm nhẹ sau dữ liệu tồn kho xăng, dầu của Mỹ tăng. Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 9h12' ngày 18/9 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được giao dịch ở mức 73,43 USD/thùng, giảm 0,37% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI ở mức 70,93 USD/thùng, cũng giảm 0,37% so với phiên liền trước. Trong khi đó, giá xăng nhập khẩu trên thị trường Singapore tăng nhẹ so với kỳ trước đó. Dựa theo diễn biến của giá xăng dầu thế giới, một số doanh nghiệp xăng dầu nhận định, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (19/9) có thể biến động trái chiều. Các doanh nghiệp xăng dầu dự báo, nếu cơ quan điều hành không tác động đến Quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước có thể tăng từ 180-320 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel dự kiến giảm 120-230 đồng/lít. Trường hợp cơ quan điều hành trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu thì khả năng giá xăng dầu sẽ giữ nguyên so với kỳ điều chỉnh trước. Tại kỳ điều hành giá xăng dầu gần đây nhất (ngày 12/9), giá các loại xăng dầu được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh theo hướng giảm mạnh. Cụ thể, giá xăng E5 giảm 1.080 đồng/lít, giá bán là 18.890 đồng/lít. Giá xăng RON 95 hạ 1.190 đồng/lít, giá bán về mức 19.630 đồng/lít. Tương tự, giá dầu diesel cũng được điều chỉnh giảm 930 đồng/lít, giá bán còn 17.160 đồng/lít. Giá dầu hỏa cũng giảm 930 đồng/lít, giá bán về mức 17.790 đồng/lít.