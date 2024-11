Giá xăng trong nước có thể giảm lần thứ 4 liên tiếp

Giá xăng trong nước ngày mai (7/11) được dự báo giảm lần thứ 4 liên tiếp, với mức giảm từ 80-150 đồng/lít, nếu không tác động đến quỹ bình ổn. Trái lại, giá dầu diesel có thể được điều chỉnh tăng. Trên thị trường thế giới, giá dầu tuần trước ghi nhận một tuần giảm. Tính chung tuần qua, giá dầu Brent giảm khoảng 4%, giá dầu WTI giảm khoảng 3%. Sang tuần này, giá dầu tăng gần 3% trong phiên giao dịch đầu tuần sau quyết định của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) về việc hoãn kế hoạch tăng sản lượng trong một tháng. Đến phiên giao dịch thứ hai trong tuần (ngày 5/11), giá dầu tăng thêm 0,7%, được hỗ trợ bởi khả năng sản lượng của Mỹ tại Vịnh Mexico bị sụt giảm do bão và đồng USD suy yếu trong ngày bầu cử tổng thống Mỹ. Đầu phiên giao dịch 6/11, giá dầu thế giới đi xuống. Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 11h01' ngày 6/11 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mức 74,86 USD/thùng, giảm 0,89%; giá dầu WTI ở mức 71,44 USD/thùng, giảm 0,76% so với phiên liền trước. Tại thị trường Singapore, giá xăng thành phẩm bình quân trong kỳ vừa qua giảm nhẹ so với kỳ trước. Giá xăng trong nước ngày mai có thể giảm. Ảnh: Anh Nguyễn Ngày mai (7/11) là đến kỳ điều hành giá bán lẻ xăng dầu theo Nghị định 80/2023. Dựa vào diễn biến của giá xăng dầu thế giới, một số doanh nghiệp xăng dầu nhận định, giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày 7/11 có thể được điều chỉnh giảm. Nếu cơ quan điều hành không tác động đến Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng trong nước có thể giảm từ 80-150 đồng/lít. Trái lại, giá dầu diesel có khả năng tăng khoảng 280 đồng/lít. Trường hợp cơ quan điều hành trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng có thể giảm ít hơn hoặc giữ nguyên. Nếu dự báo trên là chính xác, giá xăng trong nước sẽ có phiên giảm thứ 4 liên tiếp. Tại kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 31/10), giá các loại xăng được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm còn giá dầu tăng. Cụ thể, giá xăng E5 được điều chỉnh giảm 290 đồng/lít, giá bán là 19.400 đồng/lít. Giá xăng RON 95 hạ 390 đồng/lít, giá bán về mức 20.500 đồng/lít. Trong khi đó, các mặt hàng dầu đều tăng. Giá dầu diesel tăng 90 đồng, lên 18.140 đồng/kg. Giá dầu hỏa tăng 260 đồng/lít, giá là 18.830 đồng/lít.