Giá xăng tiếp tục tăng từ 15h chiều 5/9

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 21/8/2023-04/9/2023) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: dự trữ dầu của Hoa Kỳ giảm mạnh và lo ngại về nguồn cung thắt chặt hơn do Nga đang có ý định gia hạn cắt giảm sản lượng dầu xuất khẩu và việc Ả rập xê út được dự đoán sẽ gia hạn cam kết cắt giảm sản lượng tự nguyện 1 triệu thùng/ngày, bổ sung vào mức cắt giảm của OPEC+…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu từ ngày 21/8 đến 04/9 có biến động tăng giảm đan xen nhưng có xu hướng chung là tăng, Bộ Công Thương cho biết.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 21/8/2023 và kỳ điều hành ngày 05/9/2023 là: 103,246 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,483 USD/thùng, tương đương tăng 0,47% so với kỳ trước); 109,126 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,743 USD/thùng, tương đương tăng 0,69% so với kỳ trước); 118,817 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,289 USD/thùng, tương đương tăng 1,96% so với kỳ trước); 117,710 USD/thùng dầu điêzen (tăng 0,988 USD/thùng, tương đương tăng 0,85% so với kỳ trước); 530,472 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 13,845 USD/tấn, tương đương giảm 2,54% so với kỳ trước).

Như vậy, từ đầu năm, giá xăng đã trải qua 25 kỳ điều chỉnh; trong đó có 15 lần tăng, 7 lần giảm và 3 lần giữ nguyên giá. Đến nay, so với thời điểm đầu năm, giá xăng E5 RON92 đã tăng khoảng 2.600 đồng/lít; giá xăng RON95-III tăng khoảng 2.700 đồng/lít.