Giá xăng tăng mạnh, gần 23.000 đồng/lít

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, xăng E5RON92 không cao hơn 21.639 đồng/lít (tăng 1.220 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); xăng RON95-III: không cao hơn 22.792 đồng/lít (tăng 1.295 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu diesel 0.05S không cao hơn 19.500 đồng/lít (tăng 884 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); dầu hỏa: không cao hơn 19.189 đồng/lít (tăng 869 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.725 đồng/kg (tăng 437 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).