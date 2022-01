Giá xăng sẽ tăng trước dịp nghỉ Tết Nguyên đán?

Tại kỳ điều hành giá xăng, dầu gần nhất (ngày 11/1), Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá xăng E5 RON92 không cao hơn 23.159 đồng/lít, tăng 609 đồng/lít so với giá hiện hành. Giá xăng RON95-III không cao hơn 23.876 đồng/lít, tăng 581 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.239 đồng/lít, tăng 660 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 17.138 đồng/lít, tăng 620 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành; Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 16.362 đồng/kg, tăng 617 đồng/kg so với giá bán hiện hành.

Cũng trong kỳ điều hành ngày 11/1, Liên Bộ thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 450 đồng/lít, dầu diesel ở mức 100 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít, dầu mazut ở mức 500 đồng/kg. Đồng thời, không chi sử dụng Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

