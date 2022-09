Giá xăng sẽ giảm mạnh, giá dầu tăng đột biến?

Giới phân tích cho rằng, giá dầu thế giới giảm do lo ngại nhu cầu dầu suy yếu khi Trung Quốc tiếp tục thực thi chính sách zero Covid. Bên cạnh đó, việc Liên minh châu Âu và Mỹ tiếp tục tăng lãi suất có thể đẩy nền kinh tế yếu đi khiến nhu cầu dầu giảm. Còn nguồn cung dầu lại đang tăng dần, phần lớn là do sự bùng nổ dầu đá phiến của Mỹ. Hiện các hợp đồng tương lai của giá dầu thô có xu hướng giảm giá, ảnh hưởng đến giá dầu thô giao ngay.

Do giá xăng nhập vào giảm mạnh còn giá dầu nhập vẫn giữ ở mức cao nên tại kỳ điều hành ngày mai (5/9), giá bán lẻ xăng trong nước được dự báo giảm nhẹ còn giá dầu tiếp tục đà tăng. Tuy nhiên, giá xăng ngày mai tăng hay giảm còn phụ thuộc vào việc cơ quan quản lý chi quỹ bình ổn.

Lãnh đạo một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu cho biết, nếu cơ quan quản lý không trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng có thể giảm từ 300-600 đồng/lít, còn giá dầu sẽ tăng khoảng 2.000 đồng/lít. Trong trường hợp cơ quan quản lý chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá các mặt hàng xăng dầu có thể tăng/giảm ít hơn.

Nếu kỳ điều hành rơi vào ngày 1/9 như thường lệ, giá xăng được dự báo tăng ở mức 380-390 đồng/lít; giá dầu sẽ tăng mạnh hơn, ở mức 2.400-2.500 đồng/lít.