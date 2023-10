Giá xăng giảm nhiều nhất gần 1.800 đồng/lít

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 02/10/2023-10/10/2023) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: Tâm lý thận trọng của các nhà giao dịch trước khả năng gián đoạn nguồn cung do căng thẳng tại khu vực Trung Đông đang diễn ra; việc giảm kỳ vọng đối với các biện pháp hạn chế sản lượng tự nguyện của Ả rập xê út… các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu từ ngày 02/10 đến 10/10 có biến động tăng giảm đan xen nhưng xu thế chung là giảm.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 02/10/2023 và kỳ điều hành ngày 11/10/2023 là: 92,040 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 9,454 USD/thùng, tương đương giảm 9,32% so với kỳ trước); 97,021 USD/thùng xăng RON95 (giảm 9,811 USD/thùng, tương đương giảm 9,18% so với kỳ trước); 113,919 USD/thùng dầu hỏa (giảm 8,896 USD/thùng, tương đương giảm 7,24% so với kỳ trước); 114,460 USD/thùng dầu điêzen (giảm 8,904 USD/thùng, tương đương giảm 7,22% so với kỳ trước); 484,764 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 45,687 USD/tấn, tương đương giảm 8,61% so với kỳ trước).